



Операция Волнорез: четверо задержанных

В ночь на 25 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Силы безопасности действовали, в том числе, в районе Шхема.

Всего за ночь были задержаны четверо подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Всех арестованных передали на допрос для дальнейшего расследования. Потерь и пострадавших среди израильских военных нет.