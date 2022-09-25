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Операция Волнорез: четверо задержанных | Фото: ЦАХАЛ
25.09.2022 08:49 Алина Груднева

Операция Волнорез: четверо задержанных

В ночь на 25 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Силы безопасности действовали, в том числе, в районе Шхема.
 
Всего за ночь были задержаны четверо подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
 
Всех арестованных передали на допрос для дальнейшего расследования. Потерь и пострадавших среди израильских военных нет.
 
Напомним, что в районе Шхема ночью был застрелен террорист. Еще трое получили ранения.

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