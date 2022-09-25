Операция Волнорез: четверо задержанных
В ночь на 25 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Силы безопасности действовали, в том числе, в районе Шхема.
Всего за ночь были задержаны четверо подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Всех арестованных передали на допрос для дальнейшего расследования. Потерь и пострадавших среди израильских военных нет.
Напомним, что в районе Шхема ночью был застрелен террорист. Еще трое получили ранения.