



Операция “Волнорез”: ЦАХАЛ обеспечил доступ прихожан к гробнице Иосифа

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ за ночь в среду вечером арестовали в общей сложности восемь разыскиваемых лиц в рамках операции “Волнорез”.



Солдаты ЦАХАЛа, по сообщению пресс-службы, также ночью обеспечили вход верующих-евреев к гробнице Иосифа, в связи с тем, что в них бросали шины и взрывные устройства.



В Дженине арестованы трое разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Во время операции по задержанию вооруженные гражданские лица стреляли по израильским силам — о потерях среди израильских сил безопасности не сообщалось.



Во время операции в городе Калькилия израильские силы безопасности обнаружили и изъяли бомбу. Во время этой акции агрессоры бросали взрывчатку и мебель в израильские силы, которые в ответ принимали меры по разгону толпы.



О жертвах среди израильских сил не сообщается.



