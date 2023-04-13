



Операция "Волнорез": арестованы семеро разыскиваемых в Иудее и Самарии

Силы безопасности сегодня ночью провели рейд в Йоше и долине реки Иордан и задержали семерых подозреваемых в террористической деятельности.



Во время операции в Кфар-Темоне по нашим войскам был произведен выстрел из проезжающей машины. Солдаты открыли ответный огонь. Потерь среди наших сил нет, действия продолжаются.



Позже той же ночью бойцы ЦАХАЛа из бригады "Эцион" арестовали еще двух человек, разыскиваемых в Кфар-Бейт-Омере.



В городе Хеврон в дивизии "Иегуда" силовики арестовали еще одного разыскиваемого человека. Задержанные переданы силовикам для дальнейшего расследования.



Еще четверо разыскиваемых арестованы в деревне Оджа в районе бригады "Бекаа" и "Эмеким".