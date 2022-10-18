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Операция "Волнорез". Арестованы пятеро подозреваемых
18.10.2022 08:29 Ольга Белозерова

Операция "Волнорез". Арестованы пятеро подозреваемых

Этой ночью силы безопасности Израиля действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".

Благодаря усилиям ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа были задержаны пятеро разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В ходе деятельности ЦАХАЛа в Биньямине было обнаружено оружие типа "Карло", оружие типа М4, боеприпасы и другие средства ведения боя.

Во время операции в лагере для беженцев Джалазон вспыхнули беспорядки. В израильских военных бросали камни, военнослужащие ответили средствами разгона толпы. 

 

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