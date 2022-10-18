



Операция "Волнорез". Арестованы пятеро подозреваемых

Этой ночью силы безопасности Израиля действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".



Благодаря усилиям ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа были задержаны пятеро разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В ходе деятельности ЦАХАЛа в Биньямине было обнаружено оружие типа "Карло", оружие типа М4, боеприпасы и другие средства ведения боя.



Во время операции в лагере для беженцев Джалазон вспыхнули беспорядки. В израильских военных бросали камни, военнослужащие ответили средствами разгона толпы.



