Операция "Волнорез". Арестованы пятеро подозреваемых
Этой ночью силы безопасности Израиля действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".
Благодаря усилиям ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа были задержаны пятеро разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
В ходе деятельности ЦАХАЛа в Биньямине было обнаружено оружие типа "Карло", оружие типа М4, боеприпасы и другие средства ведения боя.
Во время операции в лагере для беженцев Джалазон вспыхнули беспорядки. В израильских военных бросали камни, военнослужащие ответили средствами разгона толпы.
"שובר גלים"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 18, 2022
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר חמישה מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון והבקעה והעמקים.
כוחות צה"ל פעלו הלילה במרחב החטיבה המרחבית בנימין בכפרים כובר, בית סירא וג'ילזון. במהלך הפעילות נעצרו שלושה מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור >> pic.twitter.com/pPh0GgFxNg