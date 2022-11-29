



Операция "Волнорез": арестованы двое подозреваемых

Силы безопасности Израиля продолжают проведение масштабной операции "Волнорез".



ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ этой ночью действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии.



В ходе операции были арестованы двое подозреваемых в причастности к террористической деятельности и конфисковано незаконное оружие.





