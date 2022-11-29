Операция "Волнорез": арестованы двое подозреваемых
Силы безопасности Израиля продолжают проведение масштабной операции "Волнорез".
ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ этой ночью действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии.
В ходе операции были арестованы двое подозреваемых в причастности к террористической деятельности и конфисковано незаконное оружие.
"שובר גלים"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 29, 2022
לוחמי צה"ל ושב"כ פעלו הלילה למעצר שני מבוקשים ולהחרמת אמצעי לחימה בלתי חוקיים ברחבי יהודה ושומרון.
הכוחות פעלו בכפר ג'בע ובכפר עקב שבמרחב החטיבה המרחבית בנימין, עצרו שני מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור ואיתרו אקדח >> pic.twitter.com/1J1tVaISlf