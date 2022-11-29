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Операция "Волнорез": арестованы двое подозреваемых
29.11.2022 11:41 Ольга Белозерова

Операция "Волнорез": арестованы двое подозреваемых

Силы безопасности Израиля продолжают проведение масштабной операции "Волнорез".

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ этой ночью действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии.

В ходе операции были арестованы двое подозреваемых в причастности к террористической деятельности и конфисковано незаконное оружие. 


 

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