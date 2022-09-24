Операция "Волнорез": арестованы четверо подозреваемых
Силы безопасности Израиля, включая ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ, действовали в Иудее и Самарии этой ночью и арестовали четверых подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Военные действовали, в частности, в деревнях Самуа и Кфар-Эйн. В ходе проведения операций в лагере беженцев Балата израильские силы задержали двух разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Как сообщает, в ходе операции по силам безопасности Израиля был открыт огонь. Израильские силы открыли огонь в ответ.
Задержанные подозреваемые были переданы для дальнейшего расследования. Потерь, как сообщается, нет.
Напомним, что днем ранее ЦАХАЛ и ШАБАК раскрыли серию обстрелов в Иудее и Самарии и арестовали нескольких палестинцев, принадлежащих к ячейке, возглавляемой ХАМАСом. В ходе операции было конфисковано оружие, использованное при нападениях, вместе с боеприпасами.
״שובר גלים״— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 24, 2022
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב עצרו הלילה ארבעה מבוקשים במספר מוקדים ביהודה ושומרון, בין היתר בכפרים סמוע וכפר עין.
הלוחמים פעלו הלילה במחנה הפליטים באלטה שבמרחב החטיבה המרחבית שומרון ועצרו שני מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור>> pic.twitter.com/LWzUTqq4ph