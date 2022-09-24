



Операция "Волнорез": арестованы четверо подозреваемых

Силы безопасности Израиля, включая ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ, действовали в Иудее и Самарии этой ночью и арестовали четверых подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



Военные действовали, в частности, в деревнях Самуа и Кфар-Эйн. В ходе проведения операций в лагере беженцев Балата израильские силы задержали двух разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



Как сообщает, в ходе операции по силам безопасности Израиля был открыт огонь. Израильские силы открыли огонь в ответ.



Задержанные подозреваемые были переданы для дальнейшего расследования. Потерь, как сообщается, нет.



Напомним, что днем ранее ЦАХАЛ и ШАБАК раскрыли серию обстрелов в Иудее и Самарии и арестовали нескольких палестинцев, принадлежащих к ячейке, возглавляемой ХАМАСом. В ходе операции было конфисковано оружие, использованное при нападениях, вместе с боеприпасами.



