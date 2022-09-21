Новости » Арабо-израильский конфликт
Операция Волнорез: арестованы 11 подозреваемых | Фото: ЦАХАЛ
21.09.2022 08:46 Алина Груднева

Операция Волнорез: арестованы 11 подозреваемых

В ночь на 21 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Всего за ночь были задержаны 11 подозреваемых в террористической деятельности, в том числе, члены семьи террориста, подозреваемого в причастности к убийству пожилой женщины в Холоне.
 
Рейды проводились, в том числе, в Кфар-Доре и городе Хеврон.
 
В ходе контртеррористической операции силы безопасности подверглись нападению. Палестинцы запускали фейерверки и бросали бутылки с коктейлями Молотова и камни. ЦАХАЛ в ответ применил средства для разгона толпы. Всех задержанных отправили на допрос.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы