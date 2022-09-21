Операция Волнорез: арестованы 11 подозреваемых
В ночь на 21 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Всего за ночь были задержаны 11 подозреваемых в террористической деятельности, в том числе, члены семьи террориста, подозреваемого в причастности к убийству пожилой женщины в Холоне.
Рейды проводились, в том числе, в Кфар-Доре и городе Хеврон.
В ходе контртеррористической операции силы безопасности подверглись нападению. Палестинцы запускали фейерверки и бросали бутылки с коктейлями Молотова и камни. ЦАХАЛ в ответ применил средства для разгона толпы. Всех задержанных отправили на допрос.
לוחמי צה"ל פעלו במהלך הלילה בכפר צרטה שבחטמ״ר אפרים, למעצר ותחקור חמישה חשודים במעורבות בפיגוע שהתרחש אמש בעיר חולון, בו נרצחה קשישה בת 85 >> pic.twitter.com/ITSGnhr9TM— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 21, 2022