



Операция Волнорез: арестованы 11 подозреваемых

В ночь на 21 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего за ночь были задержаны 11 подозреваемых в террористической деятельности, в том числе, члены семьи террориста, подозреваемого в причастности к убийству пожилой женщины в Холоне.

Рейды проводились, в том числе, в Кфар-Доре и городе Хеврон.

В ходе контртеррористической операции силы безопасности подверглись нападению. Палестинцы запускали фейерверки и бросали бутылки с коктейлями Молотова и камни. ЦАХАЛ в ответ применил средства для разгона толпы. Всех задержанных отправили на допрос.