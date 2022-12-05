



Операция "Волнорез": арестованы 14 подозреваемых

Силы безопасности Израиля продолжают проведение масштабной контртеррористической операции "Волнорез".



Этой ночью подразделения ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа действовали в ряде населенных пунктов в Иудее и Самарии.



В ходе операции были арестованы 14 подозреваемых и конфисковано оружие.



ЦАХАЛ подтвердил задержание высокопоставленного члена группировки "Исламский джихад" Яхьи Аль-Саади, а также арест троих подозреваемых в лагере беженцев в районе Бейт-Лехема.



