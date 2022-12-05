Операция "Волнорез": арестованы 14 подозреваемых
Силы безопасности Израиля продолжают проведение масштабной контртеррористической операции "Волнорез".
Этой ночью подразделения ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа действовали в ряде населенных пунктов в Иудее и Самарии.
В ходе операции были арестованы 14 подозреваемых и конфисковано оружие.
ЦАХАЛ подтвердил задержание высокопоставленного члена группировки "Исламский джихад" Яхьи Аль-Саади, а также арест троих подозреваемых в лагере беженцев в районе Бейт-Лехема.
הלוחמים פעלו בכפר ג'בריאת שבמרחב החטיבה המרחבית מנשה להחרמת תחמושת ולמעצר יחיא אל סעדי, בכיר בארגון הטרור גא"פ וחשוד במעורבות בפעילות טרור. כמו כן, במהלך פעילות הכוחות במחנה הפליטים ג'נין שבמרחב אותה חטיבה, חשודים ירו לעבר הכוחות שהשיבו בירי, זוהתה פגיעה>> pic.twitter.com/64bPzVTqlX— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 5, 2022