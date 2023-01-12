



Операция Волнорез: 17 арестов в Иудее и Самарии

В ночь на 12 января ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Всего за ночь были арестованы 17 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В поселке Ас-Савахра израильские военные подверглись нападению. В них бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ бойцы ЦАХАЛа применили средства для разгона толпы.



Пострадавших среди израильских сил нет. Задержанные и изъятое оружие переданы ШАБАКу.



בפעילות בכפר סוואחרה שבגזרת החטיבה נעצר חשוד נוסף, במהלך הפעילות חשודים יידו אבנים והשליכו בקבוקי תבערה לעבר הכוחות שהגיבו באמצעים לפיזור הפגנות.



בנוסף, לוחמי צה"ל פעלו הלילה בעיר חברון ובכפר דהרייה שבמרחב חטיבת יהודה ועצרו שלושה מבוקשים>> pic.twitter.com/IEJN1EbKAc — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 12, 2023