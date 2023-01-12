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Операция Волнорез: 17 арестов в Иудее и Самарии
12.01.2023 09:32 Алина Груднева

Операция Волнорез: 17 арестов в Иудее и Самарии

В ночь на 12 января ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего за ночь были арестованы 17 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В поселке Ас-Савахра израильские военные подверглись нападению. В них бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ бойцы ЦАХАЛа применили средства для разгона толпы.

Пострадавших среди израильских сил нет. Задержанные и изъятое оружие переданы ШАБАКу.
 

Как сообщалось ранее, ночью в ходе операции по задержанию террориста в районе Каландия близ Иерусалима силами ЦАХАЛа был ликвидирован террорист Самир Аслан.

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