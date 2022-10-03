Новости » Арабо-израильский конфликт
Операция Волнорез: 16 арестов за ночь | Фото: ЦАХАЛ
03.10.2022 08:10 Алина Груднева

Операция Волнорез: 16 арестов за ночь

В ночь на 3 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. 
 
В ходе операции по задержан в лагере беженцев была совершена попытка наезда на солдат. ЦАХАЛ открыл огонь, нейтрализовав двух подозреваемых.
 
В Шхеме были задержаны еще два человека. Всего за ночь проведено 16 арестов.
 
Задержанные переданы для дальнейшего расследования на допрос. Потерь и пострадавших среди сил безопасности нет.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы