Операция Волнорез: 16 арестов за ночь
В ночь на 3 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
В ходе операции по задержан в лагере беженцев была совершена попытка наезда на солдат. ЦАХАЛ открыл огонь, нейтрализовав двух подозреваемых.
В Шхеме были задержаны еще два человека. Всего за ночь проведено 16 арестов.
Задержанные переданы для дальнейшего расследования на допрос. Потерь и пострадавших среди сил безопасности нет.
כוחות צה"ל פעלו במחנה הפליטים ג'ילזון שבחטיבה המרחבית בנימין למעצר חשוד המעורב בפעילות טרור. במהלך הפעילות בוצע ניסיון פיגוע דריסה לעבר הכוחות שהגיבו בירי ונטרלו את שני החשודים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 3, 2022
בעיר שכם שבמרחב החטיבה המרחבית שומרון, עצרו הכוחות שני מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור >> pic.twitter.com/igznHRh3yD