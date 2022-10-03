



Операция Волнорез: 16 арестов за ночь

В ночь на 3 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В ходе операции по задержан в лагере беженцев была совершена попытка наезда на солдат. ЦАХАЛ открыл огонь, нейтрализовав двух подозреваемых.

В Шхеме были задержаны еще два человека. Всего за ночь проведено 16 арестов.

Задержанные переданы для дальнейшего расследования на допрос. Потерь и пострадавших среди сил безопасности нет.