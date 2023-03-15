Операция "Волнорез": 15 задержанных в Иудее и Самарии
В ночь на 15 марта ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
В общей сложности были арестованы 15 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
В Шхеме израильские военные подверглись нападению. В солдат бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывчатку. В ответ были применены меры для разгона беспорядков.
Среди израильских сил пострадавших нет. Задержанных передали на допрос.
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר 15 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון ובחטיבת הבקעה והעמקים בין היתר בכפרים אודלה, קטנה, ביד פלוח', חרמלה, באקה, שיוח, חבלה, קרוואת בני חסן וחירבת נאצרייה>> pic.twitter.com/yX67yeiwTN— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 15, 2023