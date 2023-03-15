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Операция "Волнорез": 15 задержанных в Иудее и Самарии
15.03.2023 13:01 Алина Груднева

Операция "Волнорез": 15 задержанных в Иудее и Самарии

В ночь на 15 марта ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

В общей сложности были арестованы 15 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В Шхеме израильские военные подверглись нападению. В солдат бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывчатку. В ответ были применены меры для разгона беспорядков.

Среди израильских сил пострадавших нет. Задержанных передали на допрос.

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