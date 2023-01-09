Операция Волнорез: 11 арестованных за ночь в Иудее и Самарии
В ночь на 9 января ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Всего за минувшую ночь были задержаны 11 подозреваемых в причастности к террористической деятельность.
В ходе операции силы безопасности подверглись нападению. В них стреляли, бросали камни, взрывчатку и бутылки с зажигательной смесью.
В ответ были приняты меры по разгону толпы. В Хевроне было обнаружено и изъято три пистолета, четыре ружья, винтовка типа М-16 и большое количество запчастей и боеприпасов.
Пострадавших среди израильских военных нет. Арестованных и изъятое оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.
"שובר גלים"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 9, 2023
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר 11 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון
הכוחות פעלו במספר מוקדים באוגדת יהודה ושומרון, בין היתר בכפרים ג'יפנא וחבלה.
הכוחות פעלו בכפרים עיזרייה ואבו דיס שבמרחב חטיבת עציון ועצרו ארבעה מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור >> pic.twitter.com/lfpWVUoPCc