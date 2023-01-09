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Операция Волнорез: 11 арестованных за ночь в Иудее и Самарии | Фото: ЦАХАЛ
09.01.2023 09:28 Алина Груднева

Операция Волнорез: 11 арестованных за ночь в Иудее и Самарии

В ночь на 9 января ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Всего за минувшую ночь были задержаны 11 подозреваемых в причастности к террористической деятельность.

В ходе операции силы безопасности подверглись нападению. В них стреляли, бросали камни, взрывчатку и бутылки с зажигательной смесью.

В ответ были приняты меры по разгону толпы. В Хевроне было обнаружено и изъято три пистолета, четыре ружья, винтовка типа М-16 и большое количество запчастей и боеприпасов.

Пострадавших среди израильских военных нет. Арестованных и изъятое оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.

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