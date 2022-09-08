



Операция "Волнорез": задержаны 11 подозреваемых в терроре

Этой ночью силы безопасности Израиля действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии в рамках продолжающейся масштабной операции "Волнорез".



В операции участвовали бойцы ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВа.



Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, в ходе операции в деревнях Савахра и Абу-Дис возникли беспорядки, участники которых бросали в израильских военных камни, взрывчатку и фейерверки. Военнослужащие применили средства для разгона толпы.



Всего за ночь в ходе операции были задержаны 11 подозреваемых в террористической деятельности.



