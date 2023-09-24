



Операция в Тулькарме: ранен солдат

В ходе операции Армии обороны Израиля в Тулькарме один из военных получил осколочные ранения.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Уточняется, что в ходе операции подозреваемые бросали взрывчатку и стреляли в военнослужащих, которые ответили боевой стрельбой.



"Были обнаружены телесные повреждения. Солдат ЦАХАЛа получил осколочное ранение средней степени тяжести. Солдат был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Его семья была проинформирована", - сказан в заявлении.

