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Операция в Тулькарме: ранен солдат
24.09.2023 09:02 Алина Груднева

Операция в Тулькарме: ранен солдат

В ходе операции Армии обороны Израиля в Тулькарме один из военных получил осколочные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Уточняется, что в ходе операции подозреваемые бросали взрывчатку и стреляли в военнослужащих, которые ответили боевой стрельбой.

"Были обнаружены телесные повреждения. Солдат ЦАХАЛа получил осколочное ранение средней степени тяжести. Солдат был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Его семья была проинформирована", - сказан в заявлении.

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