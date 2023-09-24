Операция в Тулькарме: ранен солдат
В ходе операции Армии обороны Израиля в Тулькарме один из военных получил осколочные ранения.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Уточняется, что в ходе операции подозреваемые бросали взрывчатку и стреляли в военнослужащих, которые ответили боевой стрельбой.
"Были обнаружены телесные повреждения. Солдат ЦАХАЛа получил осколочное ранение средней степени тяжести. Солдат был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Его семья была проинформирована", - сказан в заявлении.
במהלך הפעילות, כלים הנדסיים של צה"ל פעלו במרחב המחנה על מנת לחשוף מטענים שהוטמנו מתחת לכבישי המחנה. הכלים חשפו מטענים רבים שהתפוצצו, מתוכם לפחות מטען גחון אחד. המטענים הוכנו והוטמנו מבעוד מועד לפגיעה בכוחות>> pic.twitter.com/gHoj1zBKhx— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 24, 2023