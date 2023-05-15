



Операция в Газе: Оценка ЦАХАЛа

ЦАХАЛ начал операцию “Щит и стрела” с рабочей оценкой того, что ХАМАС не намерен вступать в войну и вряд ли присоединится к боевым действиям. В этом контексте военные чиновники сослались на тот факт, что, несмотря на высокую напряженность во время Рамадана в этом году, ХАМАС действовал с большой сдержанностью. Чиновники ЦАХАЛа считают, что представителям ХАМАСа было трудно смотреть на атаки Израиля по Газе, но, тем не менее, организация предпочла не вступать в бой.



ХАМАС даже попытался повлиять на “Исламский джихад”, чтобы тот прекратил боевые действия, но группировка отмахнулась от этого давления.



Высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа заявили, что лидеры “Исламского джихада” получили четкие инструкции от руководства в Ливане и Иране продолжать боевые действия. Военные чиновники заявили, что довольны тем, что в других секторах сохраняется мир.



Представители ЦАХАЛа считают, что “Исламский джихад” вышел из последнего раунда боевых действий разбитым после того, как его командные пункты подверглись нападению. Они добавили, что в ходе операции были уничтожены все объекты группировки по производству оружия. При этом преобладает мнение, что операция “Щит и стрела” не решила проблему Газы, а просто позволила Израилю поддерживать безопасность, созданную операцией “Страж стен”.