



Операция в Дженине ослабит ПА и усилит ХАМАС – мнение





Хаотические сцены во время похорон палестинцев, убитых во время крупномасштабной израильской военной операции в Дженине на этой неделе , показали, что палестинцы в ярости не только на Израиль, но и на ПА.



Ряд высокопоставленных чиновников правящей фракции ФАТХ, в том числе Махмуд аль-Алул, заместитель председателя фракции, были вынуждены покинуть похороны после того, как скорбящие кричали на них и мешали им произносить речи.



“Бара, Бара!” (Уходи, уходи!) и Ya Lil'ar! (Позор!) – скандировали палестинцы, требуя, чтобы высокопоставленные чиновники немедленно ушли.



Изгнание высокопоставленных чиновников ФАТХ из лагеря беженцев в Дженине в среду отразило растущее разочарование и возмущение многих палестинцев их руководством. В высокопоставленные чиновники, тесно связанные с президентом ПА Махмудом Аббасом, который также возглавляет ФАТХ, представляют власть, которая “не защитила лагерь беженцев Дженин от израильской агрессии”.



Хуже того, с их точки зрения, некоторые палестинцы убеждены, что “Аббас и ПА, в которой доминирует ФАТХ, находятся в сговоре с Израилем, чтобы избавиться от вооруженных групп, появившихся в лагере за последние 18 месяцев”, особенно от отряда Дженина, который принадлежит поддерживаемому Ираном вооруженному крылу “Палестинского исламского джихада” “Бригады Аль-Кудс”.

Чтобы доказать свою аргументацию, палестинцы указывают, что сотрудники палестинской службы безопасности арестовали двух членов отряда, когда они направлялись в лагерь беженцев Дженин в начале израильской операции.



Силы безопасности ПА заметно отсутствовали на улицах во время израильской военной операции, что укрепило веру палестинцев в то, что “руководство ПА и Израиль тайно сотрудничают против бойцов сопротивления”.



Когда сотрудники службы безопасности наконец вышли из своей штаб-квартиры вскоре после вывода израильских войск из Дженина во вторник вечером, десятки палестинцев забросали их камнями и обвинили в том, что они служат “шпионами” в пользу Израиля. Полицейские ответили слезоточивым газом.



После похорон в среду группа палестинцев снова провела акцию протеста возле штаб-квартиры палестинских сил безопасности в Дженине. На видео в социальных сетях, видно, как некоторые из протестующих бросают камни в комплекс.



Еще одним признаком растущего недовольства ПА стало то, что в среду вечером палестинцы вышли на улицы Шхема в знак протеста против ареста Халила Закарии, местного боевика, разыскиваемого Израилем за его причастность к терроризму.



Протестующие также скандировали лозунги, обвиняющие ПА в том, что она служит “шпионами” в пользу Израиля, и блокировали дороги горящими шинами.



Палестинские официальные лица поспешили обвинить ХАМАС в том, что он стоит за унизительным инцидентом на похоронах и нападениями на комплекс безопасности в Дженине.



Руководство ФАТХ в районе Дженина назвало нападение на своих лидеров во время похорон “отвратительным” и пообещало суровые наказания тем, кто за этим стоит, заявив, что ФАТХ пересмотрит свои отношения со всеми группировками после израильской операции – в первую очередь с ХАМАС, “связанный с иностранными программами”.



В Шхеме разгневанные активисты ФАТХ совершили налет на ряд магазинов, владельцы которых известны как сторонники ХАМАСа, и приказали им закрыть свой бизнес.



Чиновники обвинили ХАМАС в использовании военной операции для подстрекательства против руководства ПА и сил безопасности. Они также обвинили ХАМАС в попытке “украсть жертвы” жителей Дженина, утверждая, что его люди участвовали в боевых действиях против израильских войск.



“Тем, кто похитил религию, честь и мораль, легко похитить палестинский патриотизм из его символов”, – сказал высокопоставленный представитель ФАТХ Мувафак Матар в ответ на инцидент на похоронах. “ХАМАС хочет украсть жертвы, принесенные в последние дни”.



Хафез Баргути, еще один высокопоставленный чиновник ФАТХ, высмеял заявление ХАМАСа о том, что его члены участвовали в боевых действиях.



“ХАМАС был вне поля зрения во время битвы за Дженин”, – сказал он. “Тем не менее, он транслировал миру, что существует, через свои флаги и рупоры”.

Далее Баргути намекнул, что ХАМАС вступил в сговор с Израилем, чтобы захватить контроль над ПА.



Последний опрос общественного мнения, опубликованный Палестинским центром политических и обзорных исследований в Рамалле, показал, что подавляющее большинство (80%) палестинского населения хочет, чтобы Аббас ушел в отставку.



Половина населения, согласно опросу, заявила, что интересы палестинского народа заключаются в роспуске или распаде ПА. Кроме того, более 70% палестинцев поддерживают формирование вооруженных групп, таких как “Львиное логово” и отряд “Дженин”. Возможно, Аббаса больше беспокоит то, что 86% палестинцев заявили, что ПА не имеет права арестовывать членов этих вооруженных групп.



Именно поэтому Аббас последние два года неохотно отдавал приказ своим силам безопасности принять меры против вооруженных группировок в Шхеме и Дженине. Он уже подвергался критике со стороны многих палестинцев за то, что не принял жестких мер против Израиля в свете продолжающихся израильских контртеррористических операций в ПА.





Во многих отношениях израильская операция по обеспечению безопасности должна была усилить позиции ПА и помочь ей установить контроль над лагерем беженцев в Дженине. Но пока это еще больше подорвало репутацию и доверие к ПА среди многих палестинцев, которые в настоящее время вымещают свой гнев на Аббасе и его силах безопасности.



Это свидетельствует об уменьшении влияния ПА и растущей популярности вооруженных групп, некоторые из которых действуют по прямым указаниям Ирана и его палестинских марионеток – “Палестинского исламского джихада” и ХАМАСа.