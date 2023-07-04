



Операция в Дженине может закончиться в ближайшие 24 часа



После многочасовых боев в Дженине премьер-министр Биньямин Нетаниягу уточнил, что операция "Дом и сад" в Дженине "будет продолжаться до завершения миссии" - без указания точной даты.



Однако голосов, призывающих к завершению операции, становится все больше, исходя из оценки того, что ее цели - по крайней мере, в основном - достигнуты. ЦАХАЛ получил зеленый свет на выполнение всех необходимых действий. Несмотря на это, даже после этой операции в будущем ожидается серия операций.



Вечером один из сотрудников службы безопасности оценил, что потребуется еще 24 часа, а министр и член кабинета Исраэль Кац сказал, что "амбиции заключаются в том, чтобы закончить в течение нескольких дней". Кац также призвал к тому, чтобы палестинцы возобновили сотрудничество, которое они прекратили в знак протеста против действий Израиля.



Американцев проинформировали о намерении начать операцию, но не сообщили план и предполагаемую дату. В Израиле пояснили: "Мы пришли не для того, чтобы занять лагерь беженцев, это не операция против Палестинской автономии, цель - террористические организации Дженина".



Солдаты ЦАХАЛа и ШАБАК обнаружили и уничтожили лабораторию, в которой находились сотни взрывчатых устройств и оружие", - говорится в совместном заявлении пресс-служб ЦАХАЛа и ШАБАК. "Солдаты подразделений Маглан, Яалом и оперативники ШАБАКа обнаружили и уничтожили лабораторию, в которой находились сотни килограмм взрывчатых веществ, несколько взрывных устройств "Гихон", мобильные зарядные устройства, яма для боеприпасов, 12 патронов и винтовка М-4".



Вечером ЦАХАЛ разрешил сотням людей эвакуироваться из лагеря в Дженине. В Израиле опасаются эскалации на на других фронтах. Из-за этого даже были отменены выступления в Сдероте, опасаясь ракетного обстрела. Вчера вечером также были слышны взрывы, доносившиеся из Газы. В обращении регионального совета Сдот-Негев к жителям было сказано, что "на данный момент никаких изменений в инструкциях нет".