Операция в Дженине: из лагеря беженцев бежали 3500 палестинцев

Во вторник, 4 июля, в ходе контртеррористической операции ЦАХАЛа Дженин добровольно покинули более 3500 палестинцев.



Об этом сообщает военный обозреватель Walla Амир Бухбут.



По его словам, недавно по силам ЦАХАЛа был открыт огонь с нескольких направлений. В результате, началась перестрелка. Информация о пострадавших со стороны израильских сил безопасности не поступала.



По словам источника, за последние несколько часов более 3500 палестинцев добровольно эвакуировались из лагеря беженцев в Дженине в координации с палестинским "Красным Полумесяцем".

A video of ISF Special Elite Force member participating in the Jenin Refugee Camp invasion tossing a stun grenade at Palestinians near Jenin Refugee Camp entrance. pic.twitter.com/EpMOiDNXD4