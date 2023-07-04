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Операция в Дженине: из лагеря беженцев бежали 3500 палестинцев
04.07.2023 18:05 Алина Груднева

Операция в Дженине: из лагеря беженцев бежали 3500 палестинцев

Во вторник, 4 июля, в ходе контртеррористической операции ЦАХАЛа Дженин добровольно покинули более 3500 палестинцев.

Об этом сообщает военный обозреватель Walla Амир Бухбут.

По его словам, недавно по силам ЦАХАЛа был открыт огонь с нескольких направлений. В результате, началась перестрелка. Информация о пострадавших со стороны израильских сил безопасности не поступала.

По словам источника, за последние несколько часов более 3500 палестинцев добровольно эвакуировались из лагеря беженцев в Дженине в координации с палестинским "Красным Полумесяцем".



Что примечательно, сегодня утром, 4 июля, сообщалось, что из лагеря беженцев бегут тысячи палестинцев, спасаясь от боевых действий, поскольку израильские силы проводят антитеррористическую операцию. 

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