Операция в Дженине: ЦАХАЛ уничтожил 11 самодельных бомб
Армия обороны Израиля обезвредила 11 самодельных взрывных устройств, спрятанных террористами на дорогах и в зданиях в лагере беженцев в Дженине.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"Террористы прячут взрывные устройства на дорогах в жилых районах лагеря. Это ставит под угрозу ни в чем не повинных мирных жителей, пользующихся дорогами, а также сил безопасности, ведущих контртеррористическую деятельность в этом районе", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в ответ на эту угрозу ЦАХАЛ действовал в Дженине, получив точные разведывательные данные, чтобы нейтрализовать взрывчатку и расчистить дороги с помощью специальных средств.
"Кроме того, вооруженные террористы установили заграждения, чтобы помешать действиям сил в лагере. В ответ инженерные инструменты были использованы для устранения этих барьеров", - добавили военные.
הדבר מהווה איום על כוחות הביטחון שמשתמשים בכבישים בפעילות לסיכול טרור ועל חפים מפשע שמתשמשים בהם גם הם.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 4, 2023
צה"ל פעל בהכוונה מודיעינית של שב"כ לנטרול איום המטענים באמצעות פילוס הכבישים עם כלים הנדסים>> pic.twitter.com/pP0BW9xZoB