



Операция в Дженине: ЦАХАЛ уничтожил 11 самодельных бомб

Армия обороны Израиля обезвредила 11 самодельных взрывных устройств, спрятанных террористами на дорогах и в зданиях в лагере беженцев в Дженине.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Террористы прячут взрывные устройства на дорогах в жилых районах лагеря. Это ставит под угрозу ни в чем не повинных мирных жителей, пользующихся дорогами, а также сил безопасности, ведущих контртеррористическую деятельность в этом районе", - сказано в сообщении.



Уточняется, что в ответ на эту угрозу ЦАХАЛ действовал в Дженине, получив точные разведывательные данные, чтобы нейтрализовать взрывчатку и расчистить дороги с помощью специальных средств.



"Кроме того, вооруженные террористы установили заграждения, чтобы помешать действиям сил в лагере. В ответ инженерные инструменты были использованы для устранения этих барьеров", - добавили военные.