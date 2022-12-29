Новости » Арабо-израильский конфликт
Операция сил безопасности: в Иудее и Самарии арестованы 10 подозреваемых
29.12.2022 08:34 Ольга Белозерова

Операция сил безопасности: в Иудее и Самарии арестованы 10 подозреваемых

Бойцы ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа действовали этой ночью в населенных пунктах Иудеи и Самарии, а также в долине реки Иордан.

Силы безопасности арестовали 10 разыскиваемых лиц, не менее восьми из них разыскивались по подозрению в причастности к террористической деятельности. 

В ходе операции израильские военные конфисковали  оружие и 21 угнанный автомобиль.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы