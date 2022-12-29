Операция сил безопасности: в Иудее и Самарии арестованы 10 подозреваемых
Бойцы ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа действовали этой ночью в населенных пунктах Иудеи и Самарии, а также в долине реки Иордан.
Силы безопасности арестовали 10 разыскиваемых лиц, не менее восьми из них разыскивались по подозрению в причастности к террористической деятельности.
В ходе операции израильские военные конфисковали оружие и 21 угнанный автомобиль.
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר עשרה מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון ובמרחב חטיבת הבקעה והעמקים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 29, 2022
הלוחמים החרימו כספי טרור ופעלו למעצר שלושה מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור בכפרים חורסה ודיר צמת, ובעיר חברון שבמרחב החטיבה המרחבית יהודה >> pic.twitter.com/N4PL6JO0ac