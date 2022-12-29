



Операция сил безопасности: в Иудее и Самарии арестованы 10 подозреваемых

Бойцы ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа действовали этой ночью в населенных пунктах Иудеи и Самарии, а также в долине реки Иордан.



Силы безопасности арестовали 10 разыскиваемых лиц, не менее восьми из них разыскивались по подозрению в причастности к террористической деятельности.



В ходе операции израильские военные конфисковали оружие и 21 угнанный автомобиль.



