



Операция "Щит и стрела": на юге Израиля закрыты школы, открыты укрытия

Ряд ограничений был наложен на общины на юге Израиля после того, как ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленных представителей палестинского Исламского джихада в Газе ночью во вторник.



Ограничения были введены по указанию министра обороны Йоава Галанта в ожидании ответа на операцию ЦАХАЛа “Щит и стрела”.



“ЦАХАЛ и ШАБАК сегодня точно выполнили свою миссию против руководства “Исламского джихада” в Газе. Любой террорист, причинивший вред гражданам Израиля, пожалеет об этом”, — написал Галант в Twitter.



Координатор деятельности правительства на территориях (COGAT) объявил о закрытии контрольно-пропускных пунктов Эрез и Керем-Шалом между Газой и Израилем вскоре после начала операции.



Командование тыла приказало жителям населенных пунктов на юге Израиля оставаться возле убежищ и запретило любые собрания на открытых площадках численностью более 10 человек и в закрытых зданиях численностью более 100 человек.



Все школы в районе Лахиш, вблизи границы с Газой, а также в западном и центральном Негеве будут закрыты во вторник, а Университет Бен-Гуриона объявил, что занятия будут проходить дистанционно.



В свете сложившейся ситуации в ряде городов на юге Израиля, включая Ашкелон и Беэр-Шеву, были открыты бомбоубежища.



Министр обороны также объявил об активации программы, которая позволяет жителям населенных пунктов вблизи Газы останавливаться в гостевых домах по всей стране во время эскалации. Местные власти информируются о реализации проекта.



