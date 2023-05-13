



Операция "Щит и стрела": ЦАХАЛ атаковал Газу после возобновления обстрелов

После примерно 8 часов затишья ранним утром субботы по населенным пунктам, окружающим Газу, было выпущено несколько ракет. В районных советах Шаар-ха-Негев, Ашкелон-Бич и Эшколь были объявлены красные тревоги, жертв нет.



Представитель "Исламского джихада" заявил сегодня утром телеканалу "Аль-Араби", что временная договоренность о прекращении огня под эгидой Египта не достигнута, но подчеркнул, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются.



ВВС Израиля атаковали в течение ночи ряд целей и объектов "Исламского джихада" в Газе.



Сегодня ночью авиация нанесла удар по военному штабу высокопоставленного члена ПИД, который, по данным ЦАХАЛа, использовался для планирования и руководства террористическими операциями.



По словам представителя ЦАХАЛа, Абу аль-Атта покинул свой штаб, когда возникла опасность, и скрывается в больнице Шифа в Газе, откуда продолжает свою работу и планирует террористические операции и обстрелы. Другой штаб Халеда Аззама также был атакован ВВС ночью.



Кроме того, ЦАХАЛ также ночью атаковал семь ракетных и минометных установок по всей Газе.



Прошлой ночью Израиль подтвердил, что египтяне представили улучшенное предложение о прекращении огня . Вчера по Израилю было выпущено 170 ракет, но прошлой ночью оборонное ведомство оценило, что стороны встретятся, чтобы прийти к соглашению, и что остался еще один день боевых действий.



Вчера стало известно имя человека, погибшего в четверг в результате прямого попадания ракеты в здание в Реховоте - Инга Абрамян, 80-летняя жительница города. На данный момент это единственный погибший израильтянин в ходе операции. В ходе обстрела, проведенного этим вечером на юге, никто не пострадал.



Вчера военно-воздушные силы атаковали квартиру в 7-этажном доме на западе города Газа, в центре сектора Газа, и убили Ияда аль-Хосни , члена военного совета в военном крыле Исламского джихада, который отвечал за операционные планы организации. В результате нападения еще один террорист был убит, пятеро боевиков получили ранения.



Нападения на дома боевиков "Исламского джихада" в Газе также имеют целью оказать давление на ХАМАС, поскольку обстрелы наносят существенный ущерб инфраструктуре, что является проблемой для ХАМАС, поскольку восстановление зданий наносит организации экономический ущерб и заставляет ее поощрять "Исламский джихад" к достижению соглашения о прекращения огня.

