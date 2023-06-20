



Операция по спасению в Дженине продолжалась 8 часов

Операция ЦАХАЛа и Армии обороны Израиля в Дженине 19 июня завершилась примерно через 8 часов после начала перестрелки, когда были спасены все автомобили ЦАХАЛа, поврежденные и застрявшие во время операции.



В течение дня в этом районе было развернуто много сил, включая Сайерет Гивати, батальон Шакед и подразделение Дувдеван - чтобы оптимизировать метод эвакуации и сдерживать огонь. Инженерные машины, вошедшие в лагерь беженцев, полностью спасли по меньшей мере 3 военных автомобиля, а остальные пробились к выходу.



В больнице "Рамбам" в Хайфе находятся пять из семи бойцов, получивших ранения легкой и средней степени тяжести в ходе утренней операции, в том числе один - в средне-тяжелом состоянии. В основном у них травмы конечностей, - говорят врачи. В больницу также была доставлена раненная собака подразделения Окец, у которой травма таза и разрыв селезенки.