Операция по поимке террористов: задержаны четверо подозреваемых
Армия обороны Израиля арестовала в общей сложности четверых подозреваемых в совершении теракта на шоссе 90, в результате которого погиб один человек.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Уточняется, что военные действовали совместно с полицией и МАГАВ в лагере беженцев Акабат Джабр, прилегающем к городу Иерихон.
"Силы задержали четырех подозреваемых, среди которых террорист, подозреваемый в стрельбе во время террористической атаки, и трех дополнительных лиц, подозреваемых в причастности к стрельбе, в результате которой был убит Элан Ганелес", - сообщает ЦАХАЛ.
По словам военных, солдаты вошли в лагерь беженцев, основываясь на разведданные, и окружили дом террористов.
"Двое из них попытались сбежать. Солдаты открыли огонь", - добавили в ЦАХАЛе.
После этого военнослужащие продолжили окружение дома. В результате, два террориста сдались. В ходе операции было конфисковано оружие.
Напомним, что в ходе операции один террорист был застрелен при попытке бегства.