



Операция по поимке террористов: задержаны четверо подозреваемых

Армия обороны Израиля арестовала в общей сложности четверых подозреваемых в совершении теракта на шоссе 90, в результате которого погиб один человек.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Уточняется, что военные действовали совместно с полицией и МАГАВ в лагере беженцев Акабат Джабр, прилегающем к городу Иерихон.







"Силы задержали четырех подозреваемых, среди которых террорист, подозреваемый в стрельбе во время террористической атаки, и трех дополнительных лиц, подозреваемых в причастности к стрельбе, в результате которой был убит Элан Ганелес", - сообщает ЦАХАЛ.



По словам военных, солдаты вошли в лагерь беженцев, основываясь на разведданные, и окружили дом террористов.







"Двое из них попытались сбежать. Солдаты открыли огонь", - добавили в ЦАХАЛе.



После этого военнослужащие продолжили окружение дома. В результате, два террориста сдались. В ходе операции было конфисковано оружие.







Напомним, что в ходе операции один террорист был застрелен при попытке бегства.

