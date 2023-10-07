



Операция ЦАХАЛа "Железные мечи" в Газе: первое видео

Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", нацеленную на объекты террористической организации ХАМАС в Газе.



ЦАХАЛ опубликовал первое официальное видео.



Как сообщалось ранее, различные подразделения ЦАХАЛа перекинуты на юг Израиля для проведения оперативных действий. Также проводится масштабная мобилизация резервов.



"Недавно десятки истребителей ВВС атаковали объекты террористической организации ХАМАС в Газе", - подтвердили в ЦАХАЛе.