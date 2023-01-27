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Операция ЦАХАЛа в Дженине: еще три страны осудили Израиль
27.01.2023 18:34 Ольга Белозерова

Операция ЦАХАЛа в Дженине: еще три страны осудили Израиль

Еще три страны - Индонезия, Пакистан и Афганистан - осудили Израиль за проведение операции в Дженине. Напомним, что в ходе рейда ЦАХАЛ предотвратил мегатеракт, планируемый палестинцами.

Правительство Индонезии осудило применение израильскими силами безопасности "чрезмерной силы" против палестинцев в Дженине, сообщает Antara News.

Министерство иностранных дел Индонезии подчеркнуло, что жестокие действия Израиля еще больше осложнят достижение мира на Ближнем Востоке. Поэтому Индонезия призвала международное сообщество и Организацию Объединенных Наций призвать Израиль уважать права палестинского народа.

Кроме этого, Пакистан и Афганистан решительно осудили "нападение" израильской армии и убийство "невинных людей" в Дженине, сообщает агентство "Анадолу".

"Пакистан осуждает волну предосудительных, хладнокровных и кровавых нападений, в результате которых в этом месяце уже погибли тридцать палестинцев", - заявил МИД Пакистана.

Исламабад также выразил соболезнования семьям погибших и наилучшие пожелания полного и скорейшего выздоровления пострадавших в результате "жестокой атаки" и призвал мировое сообщество остановить незаконные вторжения Израиля.

Правительство "Талибана" в Афганистане также выступило с осуждением действий Израиля и призвало международное сообщество защитить права палестинцев и принять практические меры против израильского режима.

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