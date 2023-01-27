



Операция ЦАХАЛа в Дженине: еще три страны осудили Израиль

Еще три страны - Индонезия, Пакистан и Афганистан - осудили Израиль за проведение операции в Дженине. Напомним, что в ходе рейда ЦАХАЛ предотвратил мегатеракт, планируемый палестинцами.



Правительство Индонезии осудило применение израильскими силами безопасности "чрезмерной силы" против палестинцев в Дженине, сообщает Antara News.



Министерство иностранных дел Индонезии подчеркнуло, что жестокие действия Израиля еще больше осложнят достижение мира на Ближнем Востоке. Поэтому Индонезия призвала международное сообщество и Организацию Объединенных Наций призвать Израиль уважать права палестинского народа.



Кроме этого, Пакистан и Афганистан решительно осудили "нападение" израильской армии и убийство "невинных людей" в Дженине, сообщает агентство "Анадолу".



"Пакистан осуждает волну предосудительных, хладнокровных и кровавых нападений, в результате которых в этом месяце уже погибли тридцать палестинцев", - заявил МИД Пакистана.



Исламабад также выразил соболезнования семьям погибших и наилучшие пожелания полного и скорейшего выздоровления пострадавших в результате "жестокой атаки" и призвал мировое сообщество остановить незаконные вторжения Израиля.



Правительство "Талибана" в Афганистане также выступило с осуждением действий Израиля и призвало международное сообщество защитить права палестинцев и принять практические меры против израильского режима.