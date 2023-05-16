



Операции "Щит и стрела": ХАМАС отказался выполнить просьбу Исламского джихада

В ходе операции "Щит и стрела" Исламский джихад попросил ХАМАС объединить своих боевиков с боевиками Исламского джихада, чтобы отговорить ЦАХАЛ от их убийства.



Просьба Исламского джихада была основана на предпосылке, что Израиль не желает убивать или ранить боевиков ХАМАС и воздержится от нанесения ударов.



ХАМАС отклонил эту просьбу, и в ходе операции Израиль убил 21 боевика "Исламского джихада", включая шесть высокопоставленных чиновников.