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Операции "Щит и стрела": ХАМАС отказался выполнить просьбу Исламского джихада
16.05.2023 17:22 Ирина Демьянова

Операции "Щит и стрела": ХАМАС отказался выполнить просьбу Исламского джихада

В ходе операции "Щит и стрела" Исламский джихад попросил ХАМАС объединить своих боевиков с боевиками Исламского джихада, чтобы отговорить ЦАХАЛ от их убийства.

Просьба Исламского джихада была основана на предпосылке, что Израиль не желает убивать или ранить боевиков ХАМАС и воздержится от нанесения ударов.

ХАМАС отклонил эту просьбу, и в ходе операции Израиль убил 21 боевика "Исламского джихада", включая шесть высокопоставленных чиновников.

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