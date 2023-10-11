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Опасения во Франции: ХАМАС похитил нескольких детей в Израиле
11.10.2023 21:12 Алина Груднева

Опасения во Франции: ХАМАС похитил нескольких детей в Израиле

Во Франции предполагают, что ХАМАС похитил нескольких французских детей во время зверств, устроенных в Израиле.

Такое заявление сделала премьер-министр страны Элизабет Борн, выступая перед сенатом.

Правительство контактирует с семьями детей. Ранее граждане Франции сообщили местным СМИ, что, предположительно, террористы выкрали 12-летнего мальчика по имени Эйтан, который жил в кибуце Нир Оз.

По последним данным, в Израиле из-за зверств ХАМАСа погибли 11 граждан Франции, еще 20 пропали без вести. Несколько человек, предположительно, взяты ХАМАСом в плен.

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