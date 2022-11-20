



ООП: Израиль задержал более 50 000 несовершеннолетних палестинцев с 1967 года

Комиссия ООП по делам заключенных заявила сегодня, что "с 1967 года Израиль задержал более 50 000 несовершеннолетних палестинцев".



Как сообщает WAFA, комиссия указала, что на сегодняшний день "около 160 детей все еще находятся в заключении".



В ООП подчеркнули, что "формы и условия ареста детей ничем не отличаются от тех, когда израильские силы арестовывают взрослых".



Палестинское общество заключенных (PPS) также сообщило вчера в отчете, что Израиль задержал более 750 палестинских детей и несовершеннолетних с начала этого года.



