



ООН призывает к освобождению пленных и сообщает о разрушениях в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал террористов ХАМАС и "Исламский джихад" немедленно освободить всех пленных, удерживаемых в Газе.



Соответствующее заявление он сделал 11 октября.



Также в ООН рассказали о последствиях операции "Железные мечи", которую проводит ЦАХАЛ. По подсчетам наблюдателей, в Газе уничтожено более тысячи домов, 560 сильно повреждены.



"Я обращаюсь ко всем сторонам и тем, кто обладает хоть каким-то влиянием – необходимо избегать любой эскалации", – обратился Гутерриш.