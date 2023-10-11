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ООН призывает к освобождению пленных и сообщает о разрушениях в Газе
11.10.2023 19:59 Алина Груднева

ООН призывает к освобождению пленных и сообщает о разрушениях в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал террористов ХАМАС и "Исламский джихад" немедленно освободить всех пленных, удерживаемых в Газе.

Соответствующее заявление он сделал 11 октября.

Также в ООН рассказали о последствиях операции "Железные мечи", которую проводит ЦАХАЛ. По подсчетам наблюдателей, в Газе уничтожено более тысячи домов, 560 сильно повреждены.

"Я обращаюсь ко всем сторонам и тем, кто обладает хоть каким-то влиянием – необходимо избегать любой эскалации", – обратился Гутерриш.

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