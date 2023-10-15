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ООН: "массовое перемещение" палестинцев с севера Газы продолжается
15.10.2023 13:37 Алина Груднева

ООН: "массовое перемещение" палестинцев с севера Газы продолжается

Предупреждение Израиля об эвакуации северной части Газы спровоцировало "массовое перемещение" палестинцев на юг.

Об этом заявили в Организации Объединенных Наций.

"Массовое перемещение населения с севера на юг сектора Газа продолжается с утра пятницы, после того как Израиль приказал жителям покинуть районы перед проведением военных операций", — сказано в заявлении.

По данным ООН, за последние сутки число эвакуирующихся палестинцев сильно увеличилось, хотя точное их количество неизвестно.

Как сообщалось ранее, террористы ХАМАСа препятствуют эвакуации жителей севера Газы. Они устанавливают блокпосты и отнимают как личные вещи, так и ключи от машин.

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