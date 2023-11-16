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ООН: Израиль не будет ограничивать количество грузовиков, пропускаемых в Газу
16.11.2023 08:05 Аркадий Бочаровский

ООН: Израиль не будет ограничивать количество грузовиков, пропускаемых в Газу

В среду глава гуманитарной службы ООН заявил, что Израиль решил не ограничивать количество грузовиков, пропускаемых в Газу, и изложил план доставки помощи на палестинскую территорию.

Мартин Гриффитс сообщил журналистам, что ООН подготовила около 460 грузовиков в Эль-Арише, ближайшем крупном египетском городе к пункту пропуска Рафиах в Газу.

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По словам Гриффитса, он был "очень благодарен", узнав от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, "что израильское правительство решило - и мы благодарим его - не ограничивать количество грузовиков".

Гриффитс сделал это заявление, изложив план из 10 пунктов по облегчению гуманитарной ситуации в Газе, призвав, в частности, к прекращению огня.

"У нас есть грузовики, нам нужно топливо и деньги для финансирования доставки, и тогда мы сможем выполнять ту работу, для которой мы там находимся", - сказал он.

"Очень приятно, что сегодня они заявили, что ограничений на грузовики не будет".

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