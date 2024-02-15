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ООН: Газе нужен новый "План Маршалла"
15.02.2024 15:01 Алина Груднева

ООН: Газе нужен новый "План Маршалла"

Газе нужен новый "План Маршалла" для восстановления после войны между Израилем и ХАМАСом.

Такое заявление сделал глава отдела глобализации и стратегий развития UNCTAD при ООН Ричард Козул-Райт.

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"Для этого потребуется новый план Маршалла", - сказал он на заседании в Женеве, имея в виду план экономического восстановления Европы после Второй мировой войны.

По оценкам представителя ООН, нынешний ущерб в Газе уже превышает тот, что наблюдался во время семинедельной войны в 2014 году.
 

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