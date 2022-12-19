



ООН: депортация террориста во Францию - военное преступление

Организация Объединенных Наций осудила решение Израиля депортировать во Францию террориста Салаха Хамури, жителя Восточного Иерусалима.



Хамури около девяти месяцев находился под административным арестом по подозрению в том, что он был членом Народного фронта освобождения Палестины и представлял опасность для безопасности региона.



Пресс-секретарь Верховного комиссара по правам человека ООН Джереми Лоуренс назвал решение Израиля "военным преступлением" и заявил, что "депортация с оккупированной территории является серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции".



По его словам, "действия Израиля подчеркивают уязвимое положение палестинцев, живущих в Восточном Иерусалиме, поскольку "оккупирующая держава" предоставила им статус резидента, который может быть аннулирован в соответствии с израильским законодательством."