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ООН: депортация террориста во Францию - военное преступление
19.12.2022 19:39 Аркадий Бочаровский

ООН: депортация террориста во Францию - военное преступление

Организация Объединенных Наций осудила решение Израиля депортировать во Францию террориста Салаха Хамури, жителя Восточного Иерусалима.

Хамури около девяти месяцев находился под административным арестом по подозрению в том, что он был членом Народного фронта освобождения Палестины и представлял опасность для безопасности региона. 

Пресс-секретарь Верховного комиссара по правам человека  ООН Джереми Лоуренс назвал решение Израиля "военным преступлением" и заявил, что "депортация с оккупированной территории является серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции". 

По его словам, "действия Израиля подчеркивают уязвимое положение палестинцев, живущих в Восточном Иерусалиме, поскольку "оккупирующая держава" предоставила им статус резидента, который может быть аннулирован в соответствии с израильским законодательством."

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