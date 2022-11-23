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Омер Бар-Лев: найдем террористов живыми или мертвыми
23.11.2022 11:24 Аркадий Бочаровский

Омер Бар-Лев: найдем террористов живыми или мертвыми

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев выступил с заявлением в связи с террористическими атаками в Иерусалиме.

Бар-Лев сказал: "Это комбинированная атака, которая, по-видимому, является результатом деятельности организованной инфраструктуры, а не актом одиночки, как мы привыкли считать в последние годы. Полиция, ШАБАК и ЦАХАЛ работают в эти часы, чтобы найти террористов и тех, кто послал их совершить нападение. Мы доберемся до них и схватим их живыми или мертвыми".
 

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