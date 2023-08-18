



Около 1000 заключенных ХАМАСа хотят объявить голодовку из-за условий содержания

Около 1000 членов ХАМАС, содержащихся в израильских тюрьмах, 17 августа пригрозили объявить массовую голодовку на фоне роста напряженности между заключенными и израильской тюремной службой. Они возмущены переводами заключенных и другими ограничениями условий их содержания.



Представитель ХАМАС Абдель-Латиф аль-Кану заявил 17 августа, что “внимательно следит за ситуацией”, обвинив “экстремистское правительство поселенцев в агрессии против заключенных”. Он предупредил, что “битва пройдет не только внутри тюрем, наши люди с ними и за ними”.



Визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира 16 августа в тюрьму Офер вблизи Иерусалима также был воспринят заключенными как провокационный. Бен-Гвир часто высказывается против предоставления комфортных условий палестинцам, осужденным за терроризм. Он выступает за смертную казнь за определенные террористические преступления.



В этом году Бен-Гвир попытался сократить время приема душа заключенными и распорядился убрать печи, в которых пекли питы. Последний шаг принес ему прозвище “министр лаваша” от представителей оппозиции, которые утверждают, что он “сосредоточился на пиаре, а не на реальной политике”.