



"Оккупация - постоянна, Израиль имеет право суверенитета на территориях"

Сегодня утром , 1 января, депутат от "Оцма Йегудит" Цвика Фогель заявил, что оккупация палестинских территорий является "постоянной".



Заявления прозвучали на фоне решения Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которому Международный суд в Гааге сформулирует юридическое заключение по вопросу о том, является ли израильская оккупация территорий постоянной аннексией.



Сам Израиль в течение многих лет утверждал, что оккупация носит временный характер. "Я очень надеюсь, что Израиль знает, как защитить свои права в тех местах, которые нам разрешено аннексировать и заселять, я надеюсь, что в будущем мы донесем это до общественности", - сказал он в интервью с Анат Давидов и Нисимом Машалем на 103fm.



На вопрос, "оккупация постоянна или нет?", он ответил, что "я не могу спорить с фактами, на данный момент оккупация постоянна, и я хочу продолжать применять суверенитет ко всем территориям, на которых я могу". Далее он добавил: "Израиль имеет право осуществлять суверенитет, и пора перестать подчиняться разного рода нациям, которые никогда здесь не существовали и вдруг возникли ниоткуда".



В интервью он высказался против назначения члена Кнессета Ахмеда Тиби из Тель-Авива заместителем спикера Кнессета. У меня нет ни одного плохого слова об арабах, которые разделяют судьбу страны, но если бы это зависело от меня, Тиби вообще не было бы в Кнессете", - сказал он.



"Если бы это был другой арабский депутат, который признает право государства на существование в Еврейском Государстве, он, вероятно, получил бы мой голос", - добавил Фогель. "Если бы это зависело от меня, Тиби не работал бы в Кнессете, потому что невозможно, чтобы в нашем Кнессете были враги. Это демократия, и БАГАЦ одобрил продление его полномочий".