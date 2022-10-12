



Охота на "Логово льва": въезды в Шхем перекрыли

Последние нападения, совершенные террористами из "Логова льва", нанесли ущерб повседневной жизни жителей Шхема и его окрестностей.



Сегодня утром ЦАХАЛ заблокировал въезды и выезды из Шхема. В настоящее время попасть в город можно через три из них, но для выхода требуется проверка солдатами или разрешение сотрудников службы безопасности. Источник в силовых структурах сообщил, что "целью военных блокпостов является нарушение свободы передвижения террористов".



ЦАХАЛ вчера пригрозил войти в Шхем, но Палестинская администрация попросила время, чтобы разобраться с террористической группировкой "Логово льва", взявшей на себя ответственность за теракт.



"Это наша проблема такая же, как ваша", - сказали они, а также внесли предложение ввести их в механизмы безопасности, чтобы "купить тишину". В настоящее время это неосуществимый шаг, потому что у некоторых из них на руках свежая кровь. Поэтому Израиль не может ждать добровольного роспуска террористической ячейки.