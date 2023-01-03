



Офис премьер-министра: "Израиль не подчинится директивам ХАМАСа"

После обрушившегося потока критики из-за визита министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, ситуацию прокомментировали в офисе премьер-министра Израиля.



Чиновник в канцелярии премьер-министра заявил, что Биньямин Нетаниягу привержен "строго защищать статус-кво на Храмовой горе без каких-либо изменений".



Представитель офиса подчеркнул, что Израиль "не подчинится директивам ХАМАСа", и отметил, что в рамках статус-кво в прошлом Храмовую гору посещали министры, в том числе бывший министр внутренней безопасности Гилад Эрдан.



"Утверждение о том, что статус-кво изменился, необоснованно", - добавил чиновник.

