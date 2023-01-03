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Офис премьер-министра: "Израиль не подчинится директивам ХАМАСа"
03.01.2023 16:17 Ольга Белозерова

Офис премьер-министра: "Израиль не подчинится директивам ХАМАСа"

После обрушившегося потока критики из-за визита министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, ситуацию прокомментировали в офисе премьер-министра Израиля.

Чиновник в канцелярии премьер-министра заявил, что Биньямин Нетаниягу привержен "строго защищать статус-кво на Храмовой горе без каких-либо изменений".

Представитель офиса подчеркнул, что Израиль "не подчинится директивам ХАМАСа", и отметил, что в рамках статус-кво в прошлом Храмовую гору посещали министры, в том числе бывший министр внутренней безопасности Гилад Эрдан.

"Утверждение о том, что статус-кво изменился, необоснованно", - добавил чиновник.
 

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