



Официальный комментарий полиции о теракте в Тель-Авиве

Полиция предоставила подробности теракта на набережной в Тель-Авиве.



Уточняется, что автомобиль, двигавшийся с севера на юг, сбил четырех человек.



Офицер полиции, находившийся на ближайшей АЗС, услышал шум и заметил перевернутую машину, возле которой находились несколько раненых.



"Правоохранитель подошел к автомобилю и понял, что водитель пытался достать имевшееся у него оружие, и нейтрализовал его", - сказано в сообщении.



Уточняется, что один мужчина погиб, женщина получила ранения средней степени тяжести, еще двое получили легкие травмы.

