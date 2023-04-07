Официальный комментарий полиции о теракте в Тель-Авиве
Полиция предоставила подробности теракта на набережной в Тель-Авиве.
Уточняется, что автомобиль, двигавшийся с севера на юг, сбил четырех человек.
Офицер полиции, находившийся на ближайшей АЗС, услышал шум и заметил перевернутую машину, возле которой находились несколько раненых.
"Правоохранитель подошел к автомобилю и понял, что водитель пытался достать имевшееся у него оружие, и нейтрализовал его", - сказано в сообщении.
Уточняется, что один мужчина погиб, женщина получила ранения средней степени тяжести, еще двое получили легкие травмы.