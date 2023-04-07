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Официальный комментарий полиции о теракте в Тель-Авиве
07.04.2023 22:58 Алина Груднева

Официальный комментарий полиции о теракте в Тель-Авиве

Полиция предоставила подробности теракта на набережной в Тель-Авиве.

Уточняется, что автомобиль, двигавшийся с севера на юг, сбил четырех человек.

Офицер полиции, находившийся на ближайшей АЗС, услышал шум и заметил перевернутую машину, возле которой находились несколько раненых.

"Правоохранитель подошел к автомобилю и понял, что водитель пытался достать имевшееся у него оружие, и нейтрализовал его", - сказано в сообщении.

Уточняется, что один мужчина погиб, женщина получила ранения средней степени тяжести, еще двое получили легкие травмы.
 

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