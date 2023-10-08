



Официально: Израиль в состоянии войны

Военно-политический кабинет официально проголосовал за введение пункта 40 алеф. Таким образом, Израиль официально находится в состоянии войны.



По данным канцелярии главы израильского правительства, теперь Еврейское Государство может проводить масштабные военные действия.



По данным СМИ, в последний раз данный пункт был применен в 1973 году во время Войны Судного дня. Накануне министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ввел во всей стране чрезвычайное положение на 48 часов из-за массированного террористического нападения ХАМАСа.



Тем временем, Армия обороны Израиля объявила об эвакуации населения из населенных пунктов, расположенных на границе с Газой. Она будет проводиться в течение 24 часов в следующих местах: Нахаль-Оз, Нир-Ам, Мефальсим, Кфар-Аза, Гевим, Ор-Ханер, Ивим, Нетив--ха-Асара, Яд-Мордехай, Кармия, Зиким, Керем-Шалом, Кисуфим, Холит, Суфа, Нирим, Нир-Оз, Эйн-ха-Шлоша, Нир-Ицхак, Беэри, Маген, Реим, Саад и Алумим.



Тем временем в Минздраве страны сообщили, что число пострадавших израильтян в результате атаки боевиков ХАМАС выросло до 2048, число погибших достигло по меньшей мере 400 человек.

