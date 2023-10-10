



Офицер спас девушку от похищения



Продолжается публикация подвигов израильских гражданских и военных в ходе операции "Железные Мечи". История капитана Амита Гафни - это особая история спасения.



В субботу, 7 октября, капитан Амит Гафни, офицер антитеррористической службы из 450-го батальона, был вызван в поселения приграничной полосы в связи с проникновением террористов. Во время прочесывания он обнаружил два подозрительных автомобиля, подошел к ним и оказался перед террористом - в этот момент он услышал из багажника "Помогите, помогите!" Быстро выяснилось, что террорист пытается похитить девушку в сектор Газа. Амит не стал раздумывать - и ликвидировал его.



Когда его друг, офицер связи батальона, открыл багажник, оттуда вышла девушка, которая тут же со слезами на глазах обняла своего спасителя.



Капитан Гафни: "Каждый день, вставая утром, я понимаю, какая привилегия выпала на мою долю - быть воином и защищать граждан страны".

