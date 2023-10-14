



Офицер резерва погиб из-за "дружественного огня" в Калькильи



Разрешено к публикации сообщение о том, что минувшей ночью в районе деревни Имтин региональной дивизии Самарии, недалеко от Калькильи, огнем наших войск был убит офицер запаса ЦАХАЛа.



Предварительное расследование показало, что военнослужащие ЦАХАЛа, занимавшиеся оперативной деятельностью, преследовали подозреваемых, которые бросали камни в военный автомобиль.



Военнослужащие заметили подозрительный автомобиль с вооруженным человеком и открыли по нему огонь. В это же время на место происшествия прибыл другой военнослужащий, последовавший туда после получение донесения об инциденте, и, по всей видимости, в результате стрельбы был ранен.



Офицер запаса был убит, а стоявший рядом с ним солдат ЦАХАЛа получил легкие ранения. Военная полиция начала расследование обстоятельств инцидента, и по его завершении результаты будут переданы в военную прокуратуру для изучения.