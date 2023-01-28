



Офицер ликвидировавший террориста: я выстрелил, но он еще тянулся за пистолетом

Один из двух полицейских, нейтрализовавших террориста во время нападения в Неве-Яаков Иерусалиме, рассказал премьер-министру Нетаниягу о драматических моментах



Офицер сказал: "Машина остановилась, террорист разрядил свое оружие. Я быстро пошел в его сторону и близко следовал за ним на тротуаре, когда он стрелял в нас, подбегая к машине. Мы остановили машину, разрядили оружие, террорист перешел на другую сторону - мы выстрелили в него, и он упал. Мы сузили дистанцию и увидели, что он все еще двигается и пытается дотянуться до пистолета - мы его нейтрализовали".



По оценкам полиции, в ходе террористической атаки террорист минимум дважды менял магазин.