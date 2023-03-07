



Офер Касиф в бешенстве из-за рейда ЦАХАЛа в Дженине

Член Кнессета Офер Касиф осудил рейд Армии обороны Израиля в Дженине.



По его словам, "кровь палестинцев на руках правительства".



Касиф провел параллели между погромом, устроенным поселенцами в Хавара, и сегодняшним рейдом военных в Дженине.



"Первые подожгли Хавара, вторые подожгли Дженин. Разрушительную войну преступников оккупации против палестинского народа нельзя отделить от переворота режима, который правительство ведет на пути к полной диктатуре", - сказал он, пригрозив израильскому правительству Гаагой.



