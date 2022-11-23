



Офер Касиф : погибший в Иерусалиме - жертва оккупации

Член Кнессета Офер Касиф устроил скандал на пленуме Кнессета, упомянув о комбинированном теракте в Иерусалиме, в котором был убит 16-летний Арье Шчупак и ранены 26 человек.



Касиф сказал: "Я хочу выразить свою скорбь по поводу непрекращающегося кровопролития и выразить соболезнования всем жертвам оккупации - как евреям, так и палестинцам".



В ответ на его слова член Кнессета Тали Готлиб из партии Ликуд крикнула: "Это говорят в день теракта, что это такое? Жертвы терроризма - граждане Государства Израиль".



МК Касиф продолжил: "Вчера и сегодня были убиты два 16-летних мальчика - Арье Шчупак, который был убит сегодня, и Ахмада Шахада, который был убит вчера". Шахада был застрелен во время столкновений в Шхеме. По версии палестинцев, он не участвовал в перестрелке с войсками.



"Мы хотим, чтобы это кровопролитие закончилось, и оно закончится только тогда, когда закончится оккупация", - добавил Касиф. В ответ член Кнессета от Ликуда Боаз Бисмут также присоединился к выкрикам, назвав его слова "позором". Готлиб в гневе покинула пленарное заседание.