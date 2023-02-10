



Один из погибших получил пулевое ранение в голову, но террорист был безоружен



Портал ynet сообщает о том, что в настоящий момент проверяется, был ли 20-летний мужчина, погибший в результате теракта на перекрестке Рамот, ранен выстрелом в голову.



Известно, что , что террорист был безоружен. В результате нападения был также убит 6-летний мальчик и еще пять человек получили ранения, когда террорист, после того, как террорист совершил наезд на автобусную остановку. Среди раненых - 8-летний мальчик, состояние которого критическое.