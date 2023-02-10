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Один из погибших получил пулевое ранение в голову, но террорист был безоружен
10.02.2023 16:30 Аркадий Бочаровский

Один из погибших получил пулевое ранение в голову, но террорист был безоружен


Портал ynet сообщает о том, что в настоящий момент проверяется, был ли 20-летний мужчина, погибший в результате теракта на перекрестке Рамот, ранен выстрелом в голову.

Известно, что , что террорист был безоружен. В результате нападения был также убит 6-летний мальчик и еще пять человек получили ранения, когда террорист, после того, как террорист совершил наезд  на автобусную остановку. Среди раненых - 8-летний мальчик, состояние которого критическое.

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