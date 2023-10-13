



Один журналист убит во время обстрела Южного Ливана



Во время прямой трансляции Reuters группа иностранных журналистов попала под обстрел на ливанской границе во время перестрелки между Хизбаллой и ЦАХАЛем.



На видео, снятом во время обстрела, один из журналистов, освещавший события на юге Ливана, был тяжело ранен. В результате инцидента есть один погибший и трое раненых.



Инцидент произошел после того, как в течение часа, предшествовавшего перестрелке, с ливанской территории велся огонь из стрелкового оружия по нескольким форпостам в районе Ханита.



В ответ на это силы ЦАХАЛа открыли огонь из танков по объекту инфраструктуры и наблюдательному пункту террористической организации Хизбалла, а также обстреляли южную часть Ливана из артиллерии.

