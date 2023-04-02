



Один солдат, пострадавший в Гуш-Эционе, выписан из больницы

Больница “Хадасса Эйн-Керем” в Иерусалиме подтвердила в воскресенье утром, что ночью двое солдат ЦАХАЛа, которые были ранены в результате теракта, протаранившего автомобиль, недалеко от арабской деревни Бейт-Умма в Иудее, к северо-западу от Хеврона, были доставлены туда для лечения.



В воскресенье утром больница сообщила, что обоим пострадавшим по 20 лет. Сообщается, что один из них получил легкие ранения и был отпущен ночью после оказания медицинской помощи.



Второй солдат находится в состоянии средней степени тяжести, у него травмы нижней части тела. Его прооперировали ночью в больнице, и в настоящее время его состояние оценивается как стабильное.



Третий военнослужащий, пострадавший в результате нападения, в тяжелом состоянии был эвакуирован в столичный медицинский центр Шаарей Цедек. В больнице сообщили, что состояние пострадавшего стабилизировалось, хотя он остается в тяжелом состоянии.



Ранее ЦАХАЛ подтвердил, что в результате обстрела из проезжавшего мимо автомобиля были ранены трое солдат ЦАХАЛа, которые охраняли дороги в этом районе. Другой солдат, действовавший в этом районе, убил террориста.