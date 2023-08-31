



Один из раненых на КПП Маккабим - в критическом состоянии





Утром 31 августа три молодых человека получили ранения в результате наезда на них в районе КПП Маккабим в направлении Модиина.



Медики и парамедики MDA оказали им медицинскую помощь и эвакуировали трех молодых людей в возрасте около 20 лет в больницы Шаарей Цедек, Шиба-Тель Ха-Шомер и Асаф Ха-Рофе: один в критическом состоянии с травмами живота и головы, один в тяжелом состоянии, в сознании с травмой живота и один легкими ранениями с ушибами конечностей.



Парамедик MDA Ави Шифф сказал: "Мы прибыли на место происшествия и увидели 3 молодых людей, один из которых был без сознания и страдал от травм живота и головы. Мы немедленно оказали им медицинскую помощь на месте и эвакуировали их на реанимобилях в больницу: один из них находится в критическом состоянии, другой - в тяжелом, а третий - в легком".

